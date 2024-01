Bauernhof in Flammen: Frau (87) und Tiere gerettet

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht auf Samstag im Tiroler Unterland: In St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) stand ein Bauernhof in Flammen. Die Bewohnerin (87) und rund 30 Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Die genaue Brandursache ist noch unklar.