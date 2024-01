Seit Sommer Thema - jetzt ist Sturms Neuer da!

Sturm angelt nach einem Dänen! Dieses Gerücht poppte vor drei Tagen im Camp in Belek auf. „Vielleicht ist er Däne, vielleicht auch nicht. Möglicherweise ist er ja auch Doppelstaatsbürger“, meinte Andreas Schicker zur „Steirerkrone“ und eröffnete das Rätselraten um „Mister X“. Das Donnerstagabend ein Ende hatte: „Arsenal beorderte Mika Biereth, der seit August an den schottischen Erstligisten Motherwell verliehen war, zurück. Sheffield Wednesday will ihn, aber Sturm ist in der Poleposition“, meldeten britische Medien via Twitter.