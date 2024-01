Stadtwerke senken Strom- & Gaspreis um 20 Prozent

Die Stadtwerke Klagenfurt senken die Strom- und Gaspreise ab 1. April um 20 Prozent. „Wie angekündigt, geben wir die sinkenden Großhandelspreise an die Kunden weiter. Sollte die Preissituation an der Börse so bestehen bleiben, schließen wir eine weitere Senkung in Zukunft nicht aus“, sagt STW-Vorstand Erwin Smole.