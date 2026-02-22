Augenschmaus statt Gaumenfreude zum Angeben

„Hier sehen wir Gebinde, in denen schon 800 vor Christus, also in der Bronzezeit, Bier gebraut wurde – aus Gerste. Das Bier diente auch rituellen Zwecken, beispielsweise als Grabbeigabe“, erklärt Christin Plangger von der Vermittlungsabteilung im Kärnten Museum. „Die Römer tranken den Wein übrigens immer mit Wasser verdünnt, die Kelten aber pur, daher galten die Kelten als unzivilisiert, als Barbaren.“ Wer heute wie ein Kelte speisen will, kocht ein Ritschert. Der Lieferservice ist keine Erfindung der Moderne, schon in der Hallstattzeit ab 800 vor Christus war dieser Dienst üblich. „Für die, die im Bergbau arbeiteten, machten andere das Essen, das nur noch wie heute Packlsuppen aufzuwärmen war“, so Plangger. Mit Salz wurde Fleisch konserviert, was die Vorratshaltung erst so richtig ermöglichte.