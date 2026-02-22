Vorteilswelt
Bewerb in Krastowitz

Volksmusiker sorgten bei der Jury für Gänsehaut

Kärnten
22.02.2026 20:01
Junge Talente auf der Steirischen: Paul (links), Anna (rechts) und die Raner Buabm.
Junge Talente auf der Steirischen: Paul (links), Anna (rechts) und die Raner Buabm.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Der 15. Kärntner Volksmusikwettbewerb ist geschlagen. Zwei Tage lang wurde im Schloss Krastowitz bei Klagenfurt aufgespielt. 79 Kinder und Jugendliche standen auf der Bühne und sorgten für Staunen. Die „Krone“ war dabei.

„Das war spitze! Die Kärntner Talente sorgten bei ihren Auftritten für Gänsehaut-Feeling“, ist Christian Brugger, Fachgruppenleiter für Volksmusik und Steirische der Musikschulen des Landes, begeistert. 17 Ensembles und 22 Solisten auf der „Quetschen“ haben beim 15. Volksmusikwettbewerb im Bildungshaus Schloss Krastowitz mitgemacht.

„Das war erste Sahne! Schon die Kleinsten haben bewiesen, wie großartig sie ihr Instrument beherrschen“, sagt Musikpädagogin Evi Walcher.

Alexander aus dem Lavanttal, einer der 22 Solisten, lässt die Steirische nicht mehr los: „Das war echt super!“ Von den 17 Ensembles mit Steirischer, Hackbrett, Gitarre, Kontrabass & Co. sowie den 22 Solisten holten 20 eine Auszeichnung – also Gold – ab. 13 wurden von den Juroren mit „Sehr gut“, sechs mit „Gut“ ausgezeichnet. „Alle waren mit Herz bei der Sache“, so Brugger.

Auch das Ensemble „Saiten-Kleeblatt“ mit Hackbrett, Harfen und Kontrabass erhielt eine Auszeichnung. Die beiden Geschwisterpärchen sind aus Ossiach und Moosburg: „Der Papa ist immer mit uns zur Probe gefahren.“

Die beiden Brüder des Ensembles „Mia Zwa vom Hang“, Alexander (8) und Michael (9) spielen Tuba und Steirische, sind glücklich: „Das Üben hat sich gelohnt. Wir fühlen uns prächtig!“

Und die Stimmung in Krastowitz, wo auch „Lavanttaler Müller Harmonika“ Instrumente präsentierte, war fröhlich. Einige Gruppen spielten im Foyer auf, wo es starken Applaus regnete. Das war sozusagen die Probe fürs abendliche Festkonzert, wo die Preisträger noch einmal zeigen konnten, was sie alles drauf haben.

Kärnten
22.02.2026 20:01
