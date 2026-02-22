Volksmusiker sorgten bei der Jury für Gänsehaut

Alexander aus dem Lavanttal, einer der 22 Solisten, lässt die Steirische nicht mehr los: „Das war echt super!“ Von den 17 Ensembles mit Steirischer, Hackbrett, Gitarre, Kontrabass & Co. sowie den 22 Solisten holten 20 eine Auszeichnung – also Gold – ab. 13 wurden von den Juroren mit „Sehr gut“, sechs mit „Gut“ ausgezeichnet. „Alle waren mit Herz bei der Sache“, so Brugger.