Serie über Königin Margrethe in Planung

Königin Margrethe hatte am Sonntag vorzeitig abgedankt und den Thron damit nach 52-jähriger Regentschaft an ihren Sohn Frederik übergeben, der seitdem als König Frederik X. neues Staatsoberhaupt von Dänemark ist. Der Schritt war für dänische Verhältnisse höchst außergewöhnlich: Margrethes Rücktritt war die erste freiwillige Abdankung dieser Art in dem Königreich seit dem Jahr 1146.