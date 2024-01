Dänisches Parlament begrüßt neuen König Frederik

Nur Parlamentsmitglieder

Frederiksen trug die königliche Mitteilung vor, weil es in Dänemark Tradition ist, dass nur Parlamentsmitglieder vom Rednerstuhl des Folketingets sprechen. In ihren eigenen Anmerkungen richtete sie auch einige warme Worte an Margrethe, die hinter ihrem Sohn saß. Die Königin habe bewiesen, dass die Vergangenheit und Gegenwart zwei Seiten derselben Medaille seien, sagte Frederiksen. „Nun wird uns die nächste Generation mit in die Zukunft führen.“