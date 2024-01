„Hot Houthi“ wird nach Kaperung zu Internethit

Bewaffnete Männer sprangen von Hubschrauber an Bord

Die Videos hatte er an Bord des Autofrachters Galaxy Leader gedreht, der am 19. November in einer spektakulären Aktion gekapert wurde. In Videos, die die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen veröffentlichten, springen bewaffnete Männer aus einem Hubschrauber auf das Schiff und bringen den Frachter in ihre Gewalt. 25 Besatzungsmitglieder wurden als Geiseln genommen.