Tödliche Polizeischüsse: Tat wird rekonstruiert

Dramatische Szenen ereigneten sich am 5. Jänner im Burgenland: In einem Haus in Bad Sauerbrunn entbrannte ein wilder Familienstreit. Die Polizei rückte aus und wollte gegen den mitmaßlichen Täter vorgehen. Der 55-jährige Mann aus Deutschland ergriff daraufhin eine Machete und ging zuerst auf seine Ehefrau, dann auf die Polizisten damit los.