Austria Lustenau „suchte“ Spieler über das AMS

Demnach ist der Job mit 3.030 Euro brutto (für eine 40- Stunden-Woche) dotiert. Das entspricht einem monatlichen Nettolohn von 2.166,70 Euro. Kaum vorstellbar, dass in der höchsten österreichischen Liga um dieses Geld gekickt wird. Für den Verein ist die Ausschreibung via AMS aber ein ganz normaler Vorgang, da es um die Bewilligung einer Rot-weiß-Rot-Karte für den Brasilianer Matheus Lins geht, den Lustenau verpflichten will.