13-Jährige von Mitschülerin schwer verletzt

In einer Mittelschule in Wien-Favoriten ist es Donnerstag zu Mittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 13-Jährigen und einer 14-jährigen Schülerin gekommen. Die beiden Mädchen trafen in einem Toilettenbereich aufeinander, wo die Jüngere angeblich die Ältere mit einem Stanleymesser am Oberarm schwer verletzt haben soll.