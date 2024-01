Prinz William besuchte Prinzessin Kate in Klinik

Damit sind nun also drei der ranghöchsten Royals außer Gefecht gesetzt. Nur Königin Camilla wird in den kommenden Wochen weiter Termine wahrnehmen. Am Donnerstag besuchte die 76-Jährige eine Veranstaltung in einer Kunstgalerie im schottischen Aderdeen. Auf die Frage nach dem Gesundheitszustand des Königs antwortete sie: „Es geht ihm gut, vielen Dank.“