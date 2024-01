Prinzessin Kate: So geht es ihr nach der Operation

William ist Kates „Fels in der Brandung“

Kates große Unterstützung ist momentan auf jeden Fall Prinz William, berichtete die „Sun“. Er sei bereits am Dienstag, am Tag des Eingriffs, bei Kate in der The London Clinic gewesen, habe sie auch am Mittwoch besucht. Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) seien hingegen zur Schule gegangen. Denn Kate und William würden trotz Kates Krankenhausaufenthalts versuchen, den Kindern den Alltag so normal wie möglich zu gestalten.