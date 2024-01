„Aktion scharf“ in Innsbruck: Taxler unter Drogen!

Samstag ist in Tirol Hauptreisetag - nicht nur auf den Straßen, sondern vor allem auch beim Innsbrucker Flughafen und mitunter am Hauptbahnhof. Letztlich bedeutet der Ansturm von Touristen auch ein gutes Geschäft für Taxler. Doch bei den Chauffeurs-Diensten geht nicht immer alles mit rechten Dingen zu. Daher finden an diesen Hotspots immer wieder Schwerpunktkontrollen statt.