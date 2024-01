Neusiedler See: Suche nach Eisläufer dauert an

Der 55-Jährige aus dem Bezirk Baden verließ seinen Wohnort am Montag in der Früh, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Neusiedler See zu fahren. Gegen 8.30 Uhr gab er noch bei der Post in Rust ein Paket auf und soll sich dann in Richtung See begeben haben. Er wollte in der Ruster Bucht mit seinen Eislaufschuhen einige Runden drehen.