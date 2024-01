Demenzkranker Mann im Wald wiedergefunden

Ein Ehepaar aus Ferndorf war am Dienstagnachmittag am dortigen Ort spazieren. Der 83-jährige an Demenz leidende Ehemann verlor seine Frau aus den Augen und kam vom richtigen Weg ab und konnte im Waldgebiet nicht mehr aufgefunden werden. Die Frau alarmierte die zuständige Polizeidienststelle, welche die Suchaktion startete.