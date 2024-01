Kiloweise Kokain verkauft

Seit zehn Monaten sitzt der 33-jährige Mann aus dem Raum Bregenz in Untersuchungshaft. „Zeit genug, um über sein Leben nachzudenken“, so Anwältin Astrid Nagel im Schöffenprozess am Dienstag. Denn der Mann ist schwer drogenabhängig. Angeklagt ist er wegen Besitz und Weitergabe von rund 2400 Gramm Kokain. Die Droge soll er zwischen 2021 und 2023 im Großraum Vorarlberg an den Mann gebracht haben.