Wickelbären turnen nun im Tierschutzhaus Vösendorf

„Wickelbären lieben süße Früchte und sind streng nachtaktiv. Das macht sie für Zoos unattraktiv“, erklärt Scheidl. „Trotzdem werden wir natürlich versuchen, ihnen einen guten Platz in einem Zoo oder einem Tierpark in Europa zu suchen, in dem sie ihre restlichen Jahre in Ruhe und geschützt erleben dürfen. In der Zwischenzeit machen wir es ihnen bei uns so schön wie möglich.“