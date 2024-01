Rossi darf nach Negativlauf wieder Sieg bejubeln

Nach acht Niederlagen in ihren davor bestrittenen neun Partien hat Minnesota Wild am Montag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) mit einem 5:0-Heimsieg gegen die New York Islanders einen Befreiungsschlag geschafft. Der Vorarlberger Marco Rossi blieb bei zwei abgegebenen Torschüssen ohne Punkt, im Mittelpunkt stand aber ohnehin Marc-Andre Fleury. Der Goalie feierte seinen 552. NHL-Sieg, womit er Patrick Roy hinter sich ließ und die „ewige Nummer zwei“ ist.