Viel Sexappeal und tolle Roben am Red Carpet

Am roten Teppich der Emmy Verleihung, die am Montagabend in Los Angeles über die Bühne ging, war vor allem Selena Gomez ein wahrer Hingucker. Die Schauspielerin, die aktuell in der Serie „Only Murders in the Building“ zu sehen ist, ließ in einer semitransparenten Robe von Oscar de la Renta mit dunkelroten Glitzer-Blumenranken die Kameras der wartenden Fotografen glühen.