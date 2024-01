Frau vermutet Untreue, Freund greift zum Messer

Schreckliche Szenen hatten sich Sonntagabend in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf abgespielt. Weil eine Frau vermutet hatte, dass ihr Freund sie betrügen würde, flippte dieser vollkommen aus und hielt die 18-Jährige gewaltsam in seiner Wohnung fest. Als der Opa der jungen Frau zu Hilfe eilen wollte, zückte der Mann sogar einen Hammer. Die Polizei musste einschreiten.