USA: Vierte Tote bei Absturz von Heißluftballon

„Heute Morgen ereignete sich in unserer Gemeinde ein verheerender Vorfall. Gegen 7.50 Uhr stürzte ein Heißluftballon in der Wüste östlich des Sunshine Boulevard und der Hanna Road in Eloy ab, wobei vier Menschen ums Leben kamen und eine Person schwer verletzt wurde“, schrieb die Polizei der Kleinstadt am Sonntag auf Facebook (siehe Posting unten).