ÖSV-Kollege: Feller vermeidet „depperte Fehler“

Druck wächst vor Heimrennen

Es gebe nichts Schöneres, „als mit so einer Form zu den Heimrennen zu kommen. Aber einfacher macht es das auch nicht“, blickte er auf die beiden Saisonhöhepunkte auf österreichischem Boden voraus. Diese lassen freilich den Druck steigen. „Weil es sich jetzt erst recht jeder von mir erwartet, und ich selber will es natürlich auch.“ Dieses Gefühl dauere aber normalerweise nur so lange an, bis er sich aus dem Starthaus katapultiert. „Dann bist du in deiner eigenen Welt, und diese Welt ist momentan sehr schön.“