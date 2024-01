Schon ein Drittel der Lehrkräfte arbeitet Teilzeit

Quoten in Kärnten und Burgenland am geringsten

Umgekehrt sind die Teilzeitquoten in Kärnten (19,2 Prozent bei den Bundeslehrern bzw. 19,8 Prozent bei den Landeslehrern) sowie im Burgenland (28,7 und 19,4 Prozent) am geringsten. Die Bundeshauptstadt Wien liegt bei den Bundeslehrern fast exakt im Durchschnitt, bei den Landeslehrern deutlich unter dem Schnitt (26,5 Prozent).