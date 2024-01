Salzburg gewinnt Schlager gegen den KAC 4:1

In einem ersten Drittel mit kniffligen Schiedsrichter-Entscheidungen und längeren Video-Checks ging Salzburg in Führung. Nachdem ein Powerplay-Treffer von Murphy aberkannt worden war, zählte eine Minute später das Tor von Troy Bourke ebenfalls in Überzahl (8.). Benjamin Nissner fälschte einen Schneider-Schuss zum 2:0 ab (19.).