Friseur- und Mechaniker-Lehre weiter heiß begehrt

Information und Consulting mit Verdoppelung

Mit Stand Dezember 2023 gab es im ganzen Burgenland 2557 junge Menschen, die gerade eine Lehre absolvierten. Sowohl bei den Lehrlingen als auch bei den Betrieben gibt es ein Plus. Davon profitierte unter anderem auch die Sparte Information und Consulting: Die Zahl der Lehranfänger hat sich mehr als verdoppelt. Generell hätten sich die Lehrlingszahlen nach einem „infolge von Corona-Nachholeffekten in dieser Hinsicht sehr erfolgreichem Vorjahr wieder eingependelt“, erklärt Sabine Lehner, Leiterin der Abteilung Bildung und Lehre in der Wirtschaftskammer. Die meisten Lehrlinge werden in den Bezirken Eisenstadt, Oberwart und Neusiedl am See ausgebildet.