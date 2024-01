Der Meister hat ein ganzes Hotel für sich allein

Zufrieden sind die Mozartstädter auch mit ihrem Hotel. Die „Krone“ sah sich das Fünf-Stern-Haus Westin La Quinta genauer an und traf sich mit Hoteldirektor Nigel Cook. „Salzburg ist sehr wichtig für uns. Es ist schön, dass sie wie im vergangenen Jahr auch heuer wieder in unserem Hotel sind“, freut sich der Boss über den Besuch. Eigentlich verfügt die Herberge über 170 Zimmer und könnte drei Teams gleichzeitig unterbringen – die Bullen haben das Hotel aber ganz für sich allein. „Unsere ganze Aufmerksamkeit liegt auf ihnen“, erzählt Cook, der dem Meister auch einige Spezialwünsche erfüllt. Besonders genau sind die Salzburger bei der Ernährung. Dabei kommt es vor allem auf die richtige Verarbeitung der Zutaten an. „Unser Küchenchef und der mitgebrachte Koch von Salzburg arbeiten eng zusammen.“ Ganz wichtig für Andreas Ulmer und Co. sind frische Früchte.