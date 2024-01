USA griffen erneut Houthi-Rebellen im Jemen an

Angriff mit Tomahawk-Raketen

„Dieser Angriff wurde von der USS Carney (DDG 64) unter Verwendung von Tomahawk-Raketen durchgeführt. Es war eine Anschlussaktion auf ein spezifisches militärisches Ziel, das mit den Angriffen vom 12. Jänner in Verbindung steht. Dies soll die Huthi-Bewegung daran hindern, Seeschiffe, einschließlich Handelsschiffe, anzugreifen“, hieß es in einer Erklärung des US Central Command (CENTCOM) auf X (früher Twitter) zum neuerlichen Schlag gegen die Rebellen.