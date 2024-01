Direktor von Sex-Päpstin: „Bekommen Hassmails“

Eltern beschwerten sich

Abgesehen vom Grund ihrer Entlassung – eben diese Nebentätigkeit im Internet – soll es um die 47-Jährige an der Schule in einer kleinen Gemeinde im Mühlviertel schon davor Wirbel gegeben haben. „Es gab im Herbst Beschwerden von rund zehn Eltern über ihre Unterrichtsgestaltung und darüber, wie sie mit den Kindern umging“, so der Direktor, der mit der betroffenen Lehrerin daraufhin mehrere Gespräche geführt habe.