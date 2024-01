Burn-out bei Managern: „Gesundheit ist DAS Thema“

Rangnick, Berger, Stöger, Stadlober etc.

All diese Themen und noch viele weitere werden beim „Krone“ Leadership Day am 22. Februar in der Wiener Ballonhalle behandelt. Unter anderen Hochkarätern mit dabei: Ralf Rangnick, Gerhard Berger, Irene Fuhrmann, Rsowitha Stadlober, Peter Stöger, Manfred Pranger, Reinfried Herbst, Gottfried Wurpes, Franz Kalla, Barbara Muhr und viele weitere.