Siege für Auböck und Espernberger in Amerika

Mit Siegen nach starken Schlussspurts haben sich die österreichischen Top-Schwimmer Felix Auböck und Martin Espernberger beim Meeting der US-Pro-Swim-Series in Knoxville für die Februar-WM in Doha gut in Position gebracht. Auböck gewann am Donnerstag über 400 m Kraul in 3:46,78 Min., wobei er sich mit 55,23 Sek. für die letzten 100 m an die Spitze schob und mit fast zwei Sekunden Vorsprung die Oberhand behielt. Espernberger setzte sich über 200 m Delfin in 1:56,58 Min. durch.