Historischer Saal feiert sein grandioses Comeback

„Ein Riss an der Wand hat uns neugierig gemacht. Nach ersten Untersuchungen stellte sich dann heraus, was unter der rosaroten Farbe verborgen war“, erzählt Konzerthausmanager Peter Töplitzer. Unter der in den Siebzigerjahren aufgetragenen Farbe entdeckte man eine Kombination aus Weiß und Gold, die den Saal um 1900 erstrahlen hatte lassen. Mithilfe des Bundesdenkmalamtes ging man der Sache auf den Grund.