„Wir wurden zum neuen Hundegesetz nicht gefragt“

„Profis“ nicht eingebunden

„Auch deshalb haben wir den zuständigen Landesrat Lindner (SPÖ) gebeten, uns in die Arbeitsgruppe zum neuen Gesetz zu integrieren. Leider haben wir nie eine Antwort bekommen“, sagt Stadler. Von der geplanten Rassenliste (die „Krone“ berichtete) hält er nichts: „Schäferhunde führen die Bissstatistiken an, sie sind aber nicht auf der Liste der sechs gefährlichen Rassen aufgelistet. Außerdem liegt das Problem immer am oberen Ende der Leine“, so Stadler zur „OÖ-Krone“.