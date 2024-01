Beim Aussetzen von Tier droht Führerschein-Entzug

100 Millionen Euro für Tierheime

Auch den Behörden bereiten streunende Hunde immer mehr Sorgen. Die herrenlosen Vierbeiner leben vor allem in Süditalien. Teilweise greifen Rudel auch Menschen an. Tierschützerinnen und Tierschützer sprechen von zu wenig effizienten Sterilisierungskampagnen und einem Mangel an Tierheimen. Tatsächlich geben Italiens Gemeinden bereits jährlich rund 100 Millionen Euro für Hundeheime aus.