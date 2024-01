Waage schlägt Alarm: Jetzt runter mit den Kilos!

Zucker und Alkohol sollte man stark einschränken. Beide hemmen die Fettverbrennung und tragen so gut wie nichts zu einer vollwertigen Ernährung bei. Statt die Schoko- und Marzipanreste von Silvester alleine zu vertilgen, etwas Neues ausprobieren. Wie wäre es - passend zur Jahreszeit - mit einem Bratapfel? Etwas Zimt, ein paar Nüsse und Rosinen in den ausgehöhlten Apfel geben und in den Ofen schieben.