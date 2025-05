Gastro-Kunden sollen wissen, woher ihr Essen kommt

Unsere Bauern können jubeln

Mit 47 Standorten im ganzen Land und zehntausenden Gästen pro Tag sind die Restaurants des erfolgreichen Einrichtungsriesen ein unschätzbarer Hebel für unsere heimische Landwirtschaft. Denn 90 Prozent der verwendeten Lebensmittel stammen aus Österreich. Für Fleisch, Milch, Butter und Eier wurden überdies eigene Kooperationen mit heimischen Betrieben eingegangen.

Rot-weiß-rote Vorreiterrolle

Die „Krone“ hat die Wichtigkeit einer gesetzlichen Herkunftskennzeichnung schon oft zum Thema gemacht. Bislang wurde das nur in der Gemeinschaftsverpflegung umgesetzt, also etwa in Betriebskantinen oder Spitälern – und selbst das leider nur sehr halbherzig. Doch anstatt die allgemeine Umsetzung für mehr Transparenz am Teller voranzutreiben und damit die heimischen Bauern zu unterstützen, wird von den Verantwortlichen gerne abgewunken. „Zu viel Bürokratie“ oder „Dann wird alles noch teurer“ sind die Standardfloskeln, die gerne vorgebracht werden. Nun macht ausgerechnet ein Möbel-Händler vor, wie es gehen kann.