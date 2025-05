„Krone“ verlost Plätze für den Austria Triathlon

Fast. Hard. Legendary. – Unter diesem Motto wird in Podersdorf um jede Sekunde und jeden Meter gekämpft. Das Profi-Feld misst sich auf der Langdistanz (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,2 km Laufen) um den Staatsmeistertitel. Doch auch alle anderen Distanzen sind wieder am Start: Ob Halbdistanz, Olympisch, Sprint oder die beliebten Jedermann-Bewerbe am Sonntag – hier findet jede Leistungsklasse ihre Herausforderung.