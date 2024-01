Wetter wird windig und im Laufe der Woche milder

Am nördlichen Alpenrand oder im Waldviertel schneit es am Dienstag während der Vormittagsstunden örtlich noch leicht. Weiter im Süden und Südosten präsentiert sich hingegen das Wetter, nach Auflösung letzter lokaler Nebel sonnig und trocken. Die Frühtemperaturen minus 13 bis plus zwei Grad, die tiefsten Temperaturen gibt es in Osttirol und inneralpin. Tagsüber werden minus vier bis plus fünf Grad erreicht.