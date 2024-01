Druck steigt: Meloni mit Ukraine-Ansage an Orban

EU will Ungarn umgehen

Die EU-Mitgliedsstaaten wollen unterdessen auch ohne die Zustimmung Ungarns die Verhandlungen mit dem EU-Parlament über eine Aufstockung des Budgets starten. Eine teilweise Einigung am Mittwoch wurde vorerst nur auf Diplomatenebene gefunden und das per Mehrheitsentscheid, ohne die Stimme Ungarns. Die Staats- und Regierungschefs der EU beschäftigen sich bei einem Sondergipfel am 1. Februar mit der Frage.