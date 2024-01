Düstere Aussichten für die Ukraine im Jahr 2024

Weil die Situation auf dem Schlachtfeld so aussichtslos ist, macht sich in der Europäischen Union und auch in den USA langsam Kriegsmüdigkeit breit. Russland sei dadurch „in einer großartigen Position, den Krieg zu gewinnen“, analysiert Zubok. Obwohl im Westen Slogans wie „Stopp Putin“ und „Beschützt die liberale Weltordnung“ ausgegeben worden seien, werde der Verteidigungskampf der Ukraine nicht so existenziell wie in Russland gesehen, dass man die Parlamente dazu bringen kann, ein Kriegsbudget zu verabschieden. „Und zwar so viel, dass die Ukraine genug Geld hat, um die Nachfrage an der Front zu befriedigen“, so der Historiker.