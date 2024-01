Streit in Liefering förderte Drogen zutage

Die Polizei sollte am Mittwochabend eigentlich einen Nachbarschaftsstreit in einer Wohnung in Liefering schlichten. Ein Mann rief an, weil er von seinem Nachbarn geschlagen worden sei. Als die Polizei die beiden Männer befragte, stellte sich heraus, dass sie sich gegenseitig „gefährlich“ bedroht hatten. Während der Aufnahme der Personalien wurde ein 41-jähriger Österreicher den Beamten gegenüber zunehmend aggressiver.