Messer-Angreifer soll in die „Geschlossene“

Nun steht fest: Der Angreifer war laut Gutachten nicht zurechnungsfähig, da er an einer paranoiden Schizophrenie leidet. Nach der Tat hatte er schon im Polizei-Verhör höchst wirre Aussagen getätigt. Seit dem Vorfall weilt er in der Christian-Doppler-Klinik. Die Staatsanwaltschaft hat die Unterbringung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt.