Ins Schleudern geraten: Auto stürzt über Böschung

Spektakulärer Verkehrsunfall am Mittwoch in Tulfes im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein 19-jähriger Einheimischer geriet mit seinem Auto ins Schleudern, woraufhin dieses von der Fahrbahn abkam und über die Böschung stürzte. Der Lenker kam offenbar mit dem Schrecken davon, am Wagen entstand Totalschaden.