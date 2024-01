Ganzes Dorf kämpft gegen Abschiebung von Iraker

Seit fast vier Monaten sitzt ihr Verlobter nun in Schubhaftzentren, zuerst in Vordernberg und dann in Wien. Dort wartet er auf seine Abschiebung nach Bagdad. Al-Ithawis Asylanträge waren stets abgelehnt worden. Man hat alles versucht, damit er bleiben darf, doch rechtlich ist an der Entscheidung nicht zu rütteln. „Er konnte nicht nachweisen, dass im Irak Lebensgefahr herrscht“, erzählt Neuhold.