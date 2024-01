„Zum Abschied war der Kaiser Franz einer von uns“

Am Sonntag schlief Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren in Salzburg für immer ein. Mit Gattin Heidi ließ er sich in seiner Villa im Stadtteil Parsch nieder und fand seine letzte Heimat. Nun lässt er diese und viele gute Freunde zurück. Die „Krone“ hat mit ihnen über den Kaiser und seine Salzburg-Liebe gesprochen.