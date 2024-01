China schießt Satellit ins All, Taiwan warnt Volk

Angespannte Situation vor Wahlen

Erst vor wenigen Tagen hatten drei chinesische Ballons die Insel überquert und verschwanden anschließend wieder an verschiedenen Punkten. In Taiwan sind am 13. Jänner Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Die Regierung ist derzeit in höchster Alarmbereitschaft wegen chinesischer Aktivitäten, sowohl militärisch als auch politisch. Chinas Regierung beansprucht die Insel immer noch als eigenes Territorium und drohte bereits mit einer Invasion, wenn die „Wiedervereinigung“ nicht möglich sei. Auch international besteht Sorge vor einem Krieg.