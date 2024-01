Boulevard Theater: Schuhe statt Schauspieler

Was wäre Wien ohne seine Kultur - und dazu zählen natürlich auf die Theater. Im Boulevard Theater in der Annagasse 3 in der City absolvierte Hans Moser anno dazumal seinen ersten Soloauftritt. Errichtet wurde der Annahof 1894, ab 1910 gab es auch einen Theatersaal. Fritz Grünbaum und Fatty George gaben sich hier ebenfalls die Ehre. Ende der 1950er-Jahre geriet es schließlich in Vergessenheit, wurde als Abstellraum benutzt.