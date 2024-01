Deutschland liefert wieder Waffen an Saudi-Arabien

Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte am Mittwoch in Berlin einen entsprechenden Bericht des „Spiegel“. Die frühere große Koalition hatte 2018 wegen der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemen-Krieg sowie am Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi die Rüstungsexporte ausgesetzt.