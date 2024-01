Gaza und Westjordanland gehören Palästinensern

„Das Leid so vieler unschuldiger Palästinenser kann so nicht weitergehen“, stellte sie nach einem Treffen mit dem ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry klar. Mit Shoukry habe sie sehr intensiv und sehr lange und vertraulich darüber gesprochen, wie man zu neuen humanitären Pausen kommen könne, „damit Menschen in Israel und in Palästina endlich in Frieden und in Sicherheit leben können“. Baerbock sprach sich auch erneut für eine Zweistaatenlösung zwischen Israel und den Palästinensern aus.