Messerattacke in Wiener U-Bahn-Station: Festnahme

Am Polizeinotruf ging Dienstagabend eine Meldung über einen Raufhandel im Bereich der U-Bahn-Station Ottakring ein. Am Bahnsteig fanden die Beamten eine Person mit einer Schnittverletzung im Gesicht vor. Der Verletzte - ein 34-jähriger Fahrgast - gab an, zwei Mitarbeitern der Wiener Linien zur Hilfe geeilt zu sein, da diese von einem Mann mit Faustschlägen angegriffen wurden.